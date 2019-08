El lunes iba hacia la preparatoria, pasaba por una casa y me jalaron hacia dentro. Un hombre me amenazó con un perfilador, forcejeamos y me cortó. Me pateó la cara, cabeza y espalda, pero logré zafarme y corrí. Me dejó muy golpeada .

Mis amigos me ayudaron a curarme y presentamos la denuncia en la escuela, pero la policía no se ha tomado el trabajo de investigar. Me llevaron a denunciar (a Ciudad Niñez), pero trataron de confundirme con mi declaración y el investigador nos trató muy mal , narró.

Jesús Medina, presidente de la FEU, dijo que esta semana hubo varios asaltos contra estudiantes en las preparatorias 6 y 3, un joven identificado como Adrián desapareció hace 20 días y alumnos de varios planteles han sido acosados .