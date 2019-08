Martín Hernández

La Jornada de Oriente

Periódico La Jornada

Jueves 22 de agosto de 2019, p. 27

Puebla, Pue., El gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta anunció que eliminará los privilegios que el finado ex mandatario panista Rafael Moreno Valle Rosas otorgó mediante un contrato a la empresa Audi, entre ellos la obligación del Poder Ejecutivo de pagar los peajes de los directivos de esa compañía.

Se les trata como verdaderos consentidotes. Se les pagan peajes y no sé cuántas cosas más, pero no me voy a manifestar contra eso hasta tener todos los elementos y hablar con la gente de Audi , afirmó sobre los directivos de la armadora alemana de autos asentada en el municipio de San José Chiapa. El mandatario también reconoció que la inversión de la compañía en la entidad es sumamente cuantiosa.

Barbosa Huerta, quien asumió la gubernatura el primero de agosto, envió hace unos días al Congreso local un decreto para desaparecer el Organismo Público Descentralizado (OPD) Ciudad Modelo, esquema impuesto por Moreno Valle mediante el cual cinco municipios (San José Chiapa, Nopalucan, Lara Grajales, Soltepec y Mazapiltepec) perdieron la facultad de cobrar impuestos para entregarlos al gobierno del estado.

En enero de 2018 los diputados locales que aprobaron la creación del OPD, argumentaron que el Ejecutivo estatal tenía más capacidad para administrar los recursos que generaría Ciudad Modelo, complejo de 700 departamentos que incluye escuelas, hospitales, un auditorio, un campus de la Universidad Autónoma de Puebla, un hotel de lujo y una concesionaria de autos Audi, creado ex profeso para que los trabajadores de la armadora lo habitaran.