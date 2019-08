Debra Wong Yang es una investigadora experimentada contratada por la USC hace dos años para revisar la conducta del ex decano de la escuela de medicina, quien admitió usar metanfetaminas, y la respuesta de la universidad ante su comportamiento. En esa ocasión su postura independiente fue cuestionada porque ha impartido clases en la escuela de derecho y defendió a la universidad en la corte.

La jurista también fue criticada después de que una investigación interna en la que participó exoneró al ex gobernador de Nueva Jersey Chris Christie del escándalo conocido como Bridgegate en 2013, en el que dos de los ex asociados de Christie fueron sentenciados por orquestar embotellamientos cerca del puente George Washington que conecta a Nueva York con Nueva Jersey, supuestamente para castigar a un alcalde que no quería dar su aval político a Christie. Éste, quien es amigo personal de Yang, no fue acusado.

Reaparición del cantante en el Festival de Salzburgo

La primera reaparición de Domingo en los escenarios tendrá lugar el 25 de agosto en el Festival de Salzburgo, donde también ha sido confirmado.

No obstante, algunos encuentros todavía están confirmando la presencia del cantante, la mayoría de ellos de manera positiva aunque con reticencias y recordando que están ‘‘a la espera’’ de conocer más información respecto de futuras investigaciones.

Por ejemplo, la Ópera Estatal de Hamburgo –donde se espera la presencia de Plácido Domingo con Simon Boccanegra en marzo de 2020– ha reiterado que ‘‘toma muy en serio” las acusaciones contra el tenor.