‘‘Es muy válido gritar si algo me dañó, pero a partir de ese dolor debemos saber qué es lo que tenemos que sanar. El dolor no está bien, pero tampoco se va a suprimir con otro dolor igual o peor. Podemos sentir como propio el dolor ajeno, pero poco abonaríamos si dijéramos que la salida es violentar.”

‘‘La sanación debe venir de un trabajo interno, como el que hace Lupita, para recuperar y reconstruir el corazón, y no me refiero a una cuestión romántica. Hablo del corazón como aquello que hace vibrar, pero también entrar en armonía con todo lo que nos rodea, no tiene nada que ver con el desorden político, es sanar el corazón propio para conectarlo con el corazón de otro ser humano.

‘‘Son dolorosísimos los feminicidios, pero también están los muchachos de Ayotzinapa, o todos aquellos que han sido forzados a dedicarse al narco. Hay todo un aparato que está desintegrando a la sociedad y anulando la posibilidad de que vivamos en paz, dignamente. Pero aún así, soy muy optimista, creo en la posibilidad de crear comunidades sustentables, libres, intercontectadas en beneficio de todos, estamos en el camino.”

Laura Esquivel comenzó a escribir la historia en 2000, recuerda; originalmente se llamaba La astilla de cristal, ‘‘y fue la propia Lupita la que me llevó por caminos que no había abordado al intentar explicaciones, por ejemplo, de dónde viene esa baja autoestima nacional o ciertos complejos y problemas que no hemos solucionado a nivel nacional. Suspendí la escritura de la novela porque me pidieron hacer Malinche, luego me invitaron a ser directora de Cultura de la delegación Coyoacán, donde conocí lo que pasaba en el mundo de la política, lo que me hacía falta para continuar con Lupita; fue un trabajo muy fuerte retomar la novela.

‘‘Para mí, la literatura es una cuestión integral, por eso le pongo música, imagen y sonido, espero incursionar en el aroma, tiene que ser así. Por eso Jordi ha sido un gran cómplice, me da mucho gusto que lo pudimos concretar porque en México por un tiempo se perdió la tradición de leerhistorietas.”

Difícil, encontrar editor, afirma Jordi Castells

Esta novela gráfica estuvo lista para ser publicada hace dos años, pero fue difícil encontrar editor, explica Jordi Castells, quien considera que ‘‘las editoriales tienen que apostar más por estos formatos, pues a veces solamente ven los números de lo que les ha funcionado y pocas ocasiones hay visionarios que dicen: ‘vamos por algo nuevo’. Las revoluciones en la literatura, en cuanto a lo comercial, han salido de alguien que dijo: ‘vamos a darle chance a esta persona’. Nos da gusto que Penguin Random House haya tenido el valor de aventarse con este libro”, concluye el artista.

La novela gráfica A Lupita le gustaba planchar será presentada hoy a las 19 horas en el cine Lido del Centro Cultural Bella Época (Tamaulipas 202, esquina Benjamín Hill, colonia Condesa).