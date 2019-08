David Romero Camarena, del Centro de Ciencias Genómicas de la UNAM, explicó en conferencia de prensa que la creación de la red es un acto político-científico . La ciencia, dijo, requiere apoyo, no puede esperar. No queremos insultos. Queremos diálogo. No estamos en contra del gobierno. Estamos en favor de un cambio, pero los cambios tienen que ser de otra manera .

Junto con Rafael Coria Jiménez, del Instituto Nacional de Pediatría, y Lorena González Mariscal, del Cinvestav, entre otros científicos, Romero expuso que uno de los motivos que llevaron a la creación de esta red fue que ha habido ataques contra el sector científico, y que lo que esperan es regresar a un ambiente de discusión, no de acusaciones ni de insultos .

Aseguraron que no pretenden ser la única organización en la que se agrupen las voces de los científicos en el país, pero que sí quieren ser una red que incida en las discusiones que están por venir.