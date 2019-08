L

a pretensión de las iglesias por poseer medios de comunicación, como radio y televisión, se antojan aspiraciones tardías en el mundo actual de Internet y las nuevas plataformas. La terquedad ha durado lustros, mismo que las nuevas tecnologías están rebasando la eficacia y penetración de los medios tradicionales. Los jóvenes habitan otros espacios a los tradicionales. Entonces, ¿por qué algunas iglesias se empeñan no sólo estar presentes en los cuadrantes, sino en la posesión de medios? Es una cuestión de poder. Los medios son símbolo de estatus como lo ha hecho valer en Brasil la Iglesia Universal del Reino de Dios, al poseer la segunda cadena de televisión más grande el país. En 1989 compraron la Red Record por 45 millones de dólares y pagaron otros 300 millones de dólares de deudas que la emisora paulista tenía, siendo así la estación de difusión de programas religiosos con mayor parte en su programación. Sin embargo, para poder ser competitiva esta cadena tuvo que adecuar su programación como cualquier emisora comercial con novelas, deportes, series y concursos.