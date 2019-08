Además de su incuestionable legitimidad, al presente gobierno se le irán añadiendo otras características que, en conjunto, habrán de resultar en logros concretos para beneficio de la sociedad. Ya no sólo se cae en la acostumbrada y negativa reprobación hacia los políticos y hacia la misma política en general. Ahora se puede, con firmes bases, distinguir entre distintas famas, rostros, trayectorias y características de funcionarios y políticos. Se empieza a tomar precisa conciencia de la enorme fuga de haberes que implicaba la extendida corrupción que inundó la vida pública del país. Y no sólo cobra importancia el monto de los haberes desviados a través de los llamados negocios de gran calado que se vienen aireando. Cuentan, también, las mismas formas mafiosas con las que se acostumbraba proceder en las altas esferas del poder, público y privado. En tan perversas rutinas, las complicidades constituían, hasta hace pocos días, el sólido y seguro pegamento del ascenso. Así como el acceso a las oportunidades, la obtención de riquezas mal habidas y las mutuas protecciones. La confusión, en mucho inducida pero todavía mayoritaria al inicio de la era Morena, por fortuna, ha comenzado a clarear. El decidido y hasta radical vuelco de los votantes exilió gran parte de las dudas y oscuridades impregnadas en las prácticas del pasado. Pero todavía se oyen, cada vez más aislados ciertamente, los reclamos, por parte de los afectados y sus numerosos socios de viaje. Son estos afectados un trabuco, poderoso por cierto, que sigue bien posicionado dentro del sistema. Las visiones y usos patrimoniales, de generoso reparto entre asociados, en buena parte subsiste.

a historia, todavía en ciernes, ha empezado a registrar una cualidad básica de la presente administración federal: la honestidad. Es, esta cualidad, un trasfondo de extendidas impresiones y certezas ya manejadas entre buena cantidad de ciudadanos. Certezas que se han generado por el accionar y la actitud de los funcionarios integrantes del círculo que toma las decisiones de alto nivel. Dicho calificativo va marcando, también, la hondura y la eficacia de su funcionamiento. Tan apreciada característica, desafortunadamente, no se hace, al menos por ahora, extensiva a todo el rango burocrático inferior. Algunos, sin duda y por el rumbo contrario, cederán a la tentación –alegada como muy humana– de meter la mano en lugares indebidos. Pero, sólo con el anterior rasgo distintivo de la élite enunciado, muchas cosas cambiarán para bien en el gobierno. ¿Qué tanto cundirá el ejemplo entre los demás rangos? No es posible afirmarlo, por ahora. Se espera que sea, al menos por contagio, una pulsión de cambio que trastoque la decadente cultura burocrática aún dominante. Esperanza a la que habría de añadir la voluntad superior de implantar un conjunto de normas y mecanismos que, andando el sexenio, vayan tomando cuerpo dentro de las actuales o nuevas instituciones.

El imperioso vuelco de rectitud que se observa contrasta con las exigencias de imponer, sobre el mando político actual, un conjunto de consejas. Se llama con insistencia a proceder con calma, con sensible cuidado, sin dureza polarizante ni temperamentales improvisaciones. El propósito de los llamados aparece cada vez más claro en su urgencia ante el proceso de saneamiento en intempestiva marcha.

En estas tempranas horas del nuevo modelo, la claridad de sus contenidos, propósitos y ruta ha empezado a esparcirse sin remilgos ni contratiempos. No obstante, las oposiciones, sin recalar directamente en apoyos de los vetustos procederes de mercaderes de influencia o de cínicos atracadores bien conocidos en sus modos de operar, optan por sinuosas rutas de defensa, acomodo y resistencia. No pueden ni tampoco deben negarse los impactos de sus hábiles argumentos en el cuerpo social y político, pero, sin duda, la tendencia declinante de dichas voces no les favorece. Menos habrán de favorecerles en cuanto se vayan concretando los programas y los proyectos que se han definido como prioritarios, pensados para sustentar el desarrollo igualitario prometido.