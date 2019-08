En conferencia de prensa, Fidel Chávez, uno de los representantes del movimiento, recordó que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha manifestado sensibilidad en este tema, pero ya pasaron ocho meses y la audiencia con él y su gabinete, que se esperaba fuera de manera casi inmediata, de acuerdo con su posición , no se ha dado.

Alma Curiel, hija de un ex bracero, reprochó que a la fecha no ha podido cobrar lo que correspondía a su padre. Es una injusticia lo que hacen el gobierno, senadores y diputados, pues todos se echan la bolita y no hay presupuesto para pagar esto , dijo.