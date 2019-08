“La falta de educación es el no entender al otro, es el no conocer y cuando hay ignorancia… nos enfrentamos a este tipo de tragedias”, enfatizó la funcionaria en entrevista telefónica con La Jornada e indicó que la instrucción es uno de los métodos fundamentales para prevenir el odio y discriminación.

Los crímenes de odio como la masacre en El Paso, Texas, ocurrida el 3 de agosto, surgen no únicamente de un loco que tuvo acceso a un arma, sino de la ignorancia, dijo Marcela Celorio, cónsul general de México en Los Ángeles.

Celorio relató que el incidente en El Paso, Texas, “es algo que nos deja en shock, pero al mismo tiempo hay que seguir caminando y trabajando… Nunca había sucedido un ataque terrorista dirigido a mexicanos en la historia, y así lo debemos tomar en cuenta”.

Añadió que la acción hacia el exterior fue tener un dialogo comunitario para platicar de su sentir y de otros temas como el Censo 2020. Hemos estado en contacto con líderes comunitarios, personalidades del mundo artístico, cultural, filantrópico para que nos digan cómo están percibiendo las cosas y podamos identificar vías que nos ayuden a combatir ese odio y discriminación .