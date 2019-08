Al indicarle que Morena apela a la abismal mayoría que posee en el órgano legislativo, mientras PAN y PRI juntos no hacen ni una tercera parte. Sin refutar esa realidad, repuso: Fue un acuerdo de la Junta de Coordinación Política, en eso no hay nada oculto, fue transparente y son las cosas que se acuerdan cuando se hace política, y aquí en el Palacio de San Lázaro se hace política, hasta donde sé, aquí no andamos vendiendo chicharrones .

–¿Mario Delgado debe cumplir el acuerdo a cabalidad?

–Es un acuerdo de la Junta de Coordinación Política, él es el presidente.

–Se habla de que Morena le prestaría algunos diputados de su bancada al PT con tal de que este grupo se quede con la mesa directiva para que no llegue el PAN –se le inquirió.

–No, no sé. Yo no sé lo que esté pasando en otros grupos parlamentarios y quisiera no inmiscuirme en eso. Quiero pensar que se va a cumplir (el acuerdo).