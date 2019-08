Víctor Ballinas y Andrea Becerril

Periódico La Jornada

Miércoles 21 de agosto de 2019, p. 4

El coordinador de los senadores del PRI, Miguel Ángel Osorio Chong, demandó que en el caso de Rosario Robles no se politice la justicia, se respete el debido proceso y, por supuesto, la presunción de inocencia .

Acerca de la posibilidad de que el ex presidente Enrique Peña Nieto se vea involucrado en el proceso por el desvío de recursos públicos, respondió que en ese tema le corresponde responder a los jueces, serán ellos los que deben tomar decisiones. Ese es el llamado que hacemos, que no filtren datos de las investigaciones y respetar los derechos de quienes se pretende involucrar en este caso . Insistió en que está defendiendo los derechos de una persona, respecto de lo que vimos todos, del comportamiento de un juez que toma decisiones, incluso de no sólo sugerir, sino de decir que se tenía que llevar a cabo otra denuncia respecto a otras personas . Eso, recalcó, no le toca a un juez .

Entrevistado al concluir la reunión plenaria del grupo parlamentario del PRI, celebrada en la vieja casona de Xicoténcatl, el ex secretario de Gobernación precisó que seguirán en el bloque opositor en el Senado, junto con PAN y PRD, con la finalidad de preservar la democracia y las libertades en el país .