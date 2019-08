Andrea Becerril y Víctor Ballinas

Periódico La Jornada

Miércoles 21 de agosto de 2019, p. 3

Martí Batres anunció que impugnará ante la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena el proceso interno para elegir al presidente del Senado, dadas las irregularidades que se presentaron, mientras Ricardo Monreal sostuvo que evitará la polarización, ya que los desencuentros son normales en todo proceso democrático.

Ambos comentaron que no se sienten aludidos por lo expresado ayer por el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien en su conferencia mañanera dijo que los ciudadanos saben quién es leal al movimiento y quién es trepador, oportunista y politiquero .

Yo luché 22 años aquí. Me siento muy bien y le tengo un gran respeto al Presidente de la República , respondió Monreal.

Batres resaltó que no es el quien quiere el control absoluto del Senado ni el que amenazó y chantajeó con dejar Morena cuando no le dieron un cargo.

A mí no se refiere el Presidente , insistió Batres y explicó que él dejó una diputación federal y la comodidad para participar en la construcción de Morena . Sostuvo que no le preocupa ser senador raso, pero lo que no puedo aceptar es la injusticia, la manipulación y el fraude electoral contra el que he luchado desde 1988 .

Le tendemos la mano a Martí Batres y al equipo que lo acompañó , señaló Monreal en un video dirigido a simpatizantes de Morena, que ayer hizo público.

Martí aclaró que la pelea no es por cargos, sino contra un fraude orquestado por el coordinador Ricardo Monreal, quien pasó por encima de la legalidad, la imparcialidad y la equidad para impedir que pudiera relegirse al frente de la mesa directiva del Senado .