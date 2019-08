El político tradicional, el que está pensando cómo colarse, no ayuda en nada y no tiene futuro, porque el pueblo de México ya es otro, hubo un cambio de mentalidad y cuando cambia la mentalidad del pueblo cambia todo. El pueblo de México tiene un instinto certero, sabe quién habla con la verdad, quién tiene buenos sentimientos, quién se preocupa por ayudarlos y quién es un trepador, un oportunista, un politiquero.

Ahora, señaló, los cargos no son lo importante, sino la contribución a los cambios y a la transformación del país.

Respondió que en política se debe actuar anteponiendo ideales, principios y amor al pueblo , y aclaró que su respuesta no es sólo para el conflicto en Morena, sino que aplica parejo para todos. Ya pasó el tiempo en que la política era sinónimo de individualismo, de sacar provecho personal. Ya no ayudan quienes solamente piensan en sus intereses personales , advirtió.

En el contexto del choque entre senadores de Morena por la presidencia de la mesa directiva, el presidente Andrés Manuel López Obrador sostuvo que los políticos que buscan colarse no ayudan y, sin precisar el destinatario de su mensaje, advirtió que el pueblo reconoce quién es un trepador, un oportunista, un politiquero .

Sostuvo que en Morena, pero también en todos los casos, debe haber discrepancias, polémica y libertad, y todo mundo debe manifestarse y expresarse; pero lo más importante de todo es hacer política para el pueblo. El que está todo el tiempo en la oficina, que no sale y no habla con la gente, que no le da el sol, hasta se puede enfermar, agarran un color, un amarillo burócrata .

El Presidente descartó reunirse con los líderes de Morena para hablar del tema, pero adelantó que enviará un documento, y si el congreso de Morena se realiza en domingo, probablemente asista.

A lo mejor envío una carta para expresar mi punto de vista, mis sentimientos y desear que le vaya muy bien a Morena , dijo.

Asimismo, luego de que el Instituto Nacional Electoral (INE) ordenó que los encargados de los censos para la entrega de apoyos del gobierno, llamados Servidores de la Nación, se abstengan de usar chalecos con el nombre o la imagen del Presidente, López Obrador aclaró que no pertenecen a Morena.