yer, Martí Batres Guadarrama partidizó aún más lo que en un principio pudo haber parecido un problema democrático de espectro más amplio: desplazado de la presidencia de la mesa directiva del Senado por un grupo que tiene como cabeza a Ricardo Monreal, Batres prefirió llevar su queja ante la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia del partido Morena, en lugar de presentarla ante instancias del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, donde sus alegatos podrían haber sido analizados sin la carga grupal o facciosa que de manera natural implica la vida interna de cualquier partido.

Las sonoras acusaciones de Batres incluyeron la acusación de que algunos de quienes votaron en su contra habían recibido cañonazos (en el sentido de entrega de dinero a cambio del sufragio, según suele utilizarse dicho sustantivo en la jerga política mexicana). Sin embargo, quien ha ocupado todas las franjas de los asientos legislativos y ha presidido su propio partido, Morena, se negó a avanzar en el camino que habría parecido casi obligado: No me interesa penalizar el tema. Cada quien conoce las historias y cada quien en su momento contará su historia: eso lo dejo ya al ejercicio de cada uno de los compañeros y compañeras. Lo que me haya comentado tampoco estoy yo autorizado para reproducirlo, entonces ya cada quien tendrá que decir cuál es su experiencia .

El conflicto interno en el Senado ha sido colocado, de esta manera, en el terreno de las convulsiones de tipo futurista en Morena, donde pelean Yeidckol Polevnsky contra el citado Monreal y, en un tono aún ligeramente menor, con Mario Delgado y Bertha Luján. Polevnsky se bate contra quienes buscan influir en la redacción de la convocatoria a elegir dirigente, en noviembre próximo, en la organización de esos comicios y en la definición del número de votantes que podrían participar.