Aclara que no participó en selección de auditor

R

especto de la nota periodística publicada el 16 de agosto en la sección Política de La Jornada, con el título Auditor especial fue subordinado de Rosario Robles en la ex Sedesol , aclaro a sus lectores:

1) Trabajé en la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) 10 años consecutivos en diversos cargos y salí de la misma en agosto de 2008. En septiembre de ese mismo año me incorporé a la Auditoría Superior de la Federación, siendo su titular el CPC Arturo González de Aragón, y renuncié en 2013, durante la gestión del CPC Juan Manuel Portal Martínez. Por lo anterior, no coincidí en ningún momento con los tiempos de la C. Rosario Robles como secretaria de Sedesol.

2) Posteriormente trabajé con el diputado Luis Maldonado Venegas, presidente de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación –de 2015 a 2018–, para atender los trabajos de la Secretaría Técnica, cuya función es eminentemente técnica y dentro de la actividad cotidiana, no se tiene voz ni voto en las decisiones tomadas por las señoras diputadas y los señores diputados. Asimismo, nunca he sido diputado, ni he militado en ningún partido político.

Por lo anterior, no tuve injerencia alguna en la decisión para seleccionar al auditor superior de la Federación para el periodo 2018-2026.

Con el propósito de que sus lectores cuenten con información precisa, mucho agradeceré la publicación de esta carta aclaratoria.

Maestro Isaac Rojkind Orleansky

Ex diplomáticos aún no reciben compensación

Me complace que el gobierno esté regido por un principio irrebatible que resume la esencia del estado de derecho: nada contra la ley y nadie por encima de ésta, el cual otorga seguridad jurídica a toda persona física y moral, y confiere a la autoridad la ineludible responsabilidad de cumplir y hacer cumplir la ley.

Tras arduas y laboriosas gestiones por más de un decenio, en las que he participado activamente, se logró la aprobación de una magra compensación adicional a la pobre jubilación que reciben más de 500 miembros de Servicio Exterior Mexicano de carrera en situación de retiro, en las reformas a la Ley del Servicio Exterior Mexicano, con fecha 18 de abril de 2018.

Por desgracia, a pesar de su insuficiente alcance, esta ley sigue sin cumplirse, atrapada en un laberinto burocrático que han compartido el último gobierno neoliberal y el actual de la 4T.

Apelo al sentido de justicia que caracteriza al gobierno de México para que se cumpla a la brevedad posible. Dejo constancia de mi esperanza de que en el presupuesto que se ha de elaborar para el ejercicio 2020 se contemplen los recursos necesarios para que recibamos lo que marca la ley.

Francisco Correa Villalobos, embajador de México en retiro

Sobre el mitin de Mujeres Pan y Rosas

En La Jornada digital del 18 de agosto se publicó una nota sobre el mitin que realizó la Agrupación de Mujeres Pan y Rosas, en el Hemiciclo a Juárez, por lo que queremos aclarar lo siguiente:

La nota dice que exigimos más seguridad, pero nosotras no pedimos que nos cuide la misma policía que reprime, violenta y viola como con las mujeres de Atenco y las maestras en Guerrero.