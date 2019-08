Trump continuó con su guerra interna contra sus críticos, acusando de nuevo de violenta y fuera de control a la diputada federal Rashida Tlaib, una de las cuatro representantes novatas y críticas feroces de sus políticas que el mandatario ha atacado durante semanas. El lunes tuiteó que no cree que las lágrimas de la diputada federal sean genuinas, cuando ésta habló de tener que cancelar su visita a Palestina, donde se encuentra su abuela de 90 años. Después de presionar exitosamente al gobierno de Israel para que negara el permiso de ingreso al país a Tlaib y a la diputada Ilhan Omar, Trump declaró ayer: he observado su violencia, su locura, y lo más importante, sus palabras por demasiado tiempo. ¿Ahora lágrimas? Ella odia a Israel y a todo judío. Es una antisemita. Ella y sus tres amigas son la nueva cara del Partido Demócrata .

No es nada nuevo: el presidente ha negado que haya perdido el voto popular en su elección (por unos 3 millones de votos), niega que exista el cambio climático, niega ser racista y niega las versiones de más de 20 mujeres que lo han acusado de hostigamiento o abuso sexual.

Nueva York. Donald Trump rechazó que la economía esté frágil bajo su mando, denunció como maniobra sospechosa que encuestas registran que está perdiendo ante contrincantes demócratas, arremetió contra un ex colaborador y cuestionó las lágrimas de una representante federal; todo esto parte de repudiar y atacar cualquier noticia negativa, toda crítica y todo opositor.

Pero sin darse cuenta, Trump utilizó ayer retórica antisemita al continuar su ataque contra Tlaib en la Casa Blanca: “pienso que cualquier gente judía que vota por un demócrata… demuestra o una carencia total de conocimiento o una gran deslealtad”. La mayoría de los judíos vota por el Partido Demócrata en este país.

En tanto, dentro de su propio Partido Republicano se manifestó más incomodidad y hasta disidencia frente a Trump.

En una carta de renuncia de la junta directiva de un grupo conservador gay dentro del Partido Republicano, conocido como los Log Cabin Republicans, Jennifer Horn, ex presidenta del Partido Republicano de Nueva Hampshire, denunció la decisión de esa agrupación de respaldar la relección de Trump. Condenó al presidente por los constantes asaltos verbales contra mujeres, inmigrantes, miembros electos del Congreso, miembros del partido que no están de acuerdo con él en políticas o principios y su disponibilidad de generar enojo e inquietud racial para avanzar sus propias ambiciones políticas .

A la vez, como ha hecho contra otros de sus ex aliados o empleados que se atreven a criticarlo, Trump continuó su disputa pública contra Anthony Scaramucci, quien brevemente fue su director de comunicaciones en la Casa Blanca. Esta mañana tuiteó que se trataba sólo de otro ex empleado insatisfecho quien fue despedido por incompetencia grave , el insulto más reciente después de que Scaramucci declaró públicamente hace unos días que ya no podría apoyar al gobernante, y anunció que estaba organizando una coalición dentro del partido para frenarlo en la eleccion de 2020.

No faltó el ejercicio casi diario de descalificar a los medios, y esta mañana de nuevo, al considerar que no se reportó bien sobre el tamaño de uno de sus mítines políticos, repitió: los medios falsos y corruptos son tan malos para nuestro país. El Enemigo del Pueblo .

El domingo criticó incluso a su medio favorito, Fox News, cuando ese día publicó una encuesta demostrando que perdería la elección si fuera hoy contra cualquiera de los cuatro principales candidatos demócratas. “Hay algo ocurriendo en Fox… y no estoy contento con ello”, comentó.