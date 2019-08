El presidente del Banco Central, Guido Sandleris, indicó que va a intervenir para que el dólar no tenga variaciones violentas, pero advirtió que no defenderá un tipo de cambio a cualquier precio, mientras se estima que el nuevo piso del dólar minorista será de 58 pesos. También advirtió que la inflación se incrementará en lo que queda de agosto y septiembre.

Lacunza garantizó las pautas acordadas con el Fondo Monetario Internacional (FMI), y sostuvo que las medidas anunciadas la semana pasada no ponen el riesgo el cumplimiento de la meta fiscal, porque se financiarán con mayor recaudación y llamó a un diálogo con toda la oposición.

Esta semana, un millón más de argentinos entraron a las filas de la pobreza que registraba ya casi 40 por ciento, mientras los sindicalistas advierten sobre la extrema baja que han sufrido los salarios ante la estampida del dólar.

Mauricio Macri volvió a hablar con Alberto Fernández, candidato presidencial del Frente para Todos, quien se mostró dispuesto a ayudar en todo al gobierno que está en una situación difícil que no se la deseo a nadie , pero señaló que “el daño que se ha hecho difícilmente se pueda reparar en dos meses.

Uno no tiene la magia para resolver los problemas. Más allá de que por uno hayan votado más personas, el poder de resolver lo tiene Macri... Uno tiene que aportar a la gobernabilidad, si esto significa tranquilidad para la ciudadanía .