En la carpeta de investigación también están involucrados Juventina Chávez Martínez y Raymundo García Guzmán, padres de García Chávez, quien durante el periodo 2011-2017 fue secretario particular del ex gobernador priísta Roberto Sandoval Castañeda.

Se cometió un latrocinio en contra del estado y no se pude ser omiso. No somos cómplices ni tenemos acuerdos con nadie. Que el pueblo de Nayarit tenga la certeza de que esto no volverá a suceder , expresó.

Leopoldo Domínguez González, diputado local del Partido Acción Nacional, recordó que en el Congreso local se realizaron juicios de desafuero en contra de dos ex magistrados del Tribunal Superior de Justicia; uno de ellos, Ramón Marmolejo Coronado, se encuentra en el Centro Federal de Readaptación Social número 4 El Rincón.

Recordó que a Marmolejo se le dictó prisión preventiva por presuntos actos de corrupción en el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, pues habría participado en juicios simulados para despojar de sus hogares a derechohabientes que se atrasaron en sus pagos.

Desde hace un par de años García Chávez ha sido señalado por integrantes del grupo ciudadano Comisión de la Verdad por presuntas corruptelas.