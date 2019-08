S. Maldonado y A. Valadez

Corresponsales

Periódico La Jornada

Miércoles 21 de agosto de 2019, p. 29

En una reunión con agricultores y ganaderos de Durango, Víctor Villalobos Arámbula, titular de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) del gobierno federal, pidió destinar 35 de los 70 millones de pesos asignados al programa recurrente de infraestructura rural a la compra de semilla de avena para sembrar las hectáreas donde no se cultivó frijol por falta de agua.

Rogelio Soto, presidente de la Unión Ganadera Regional, dijo: Nos está pidiendo quitar recursos a un programa etiquetado. ¿Qué va a pasar con los productores a quienes ya les habían aprobado su proyecto de infraestructura y habían aportado su participación económica? Todo indica que la visita del funcionario fue sólo para turistear .

Dijo que ellos esperaban una erogación extraordinaria para atender el problema de la sequía y no que le quitaran a unos para darle a otros .

Francisco Ibarra, dirigente de la Confederación Nacional Campesina y diputado local, comentó que la visita del funcionario “demostró que no conoce la realidad de Durango.