Consideró que el presupuesto rinde cuando no hay corrupción, y cuando hay austeridad, alcanza. (No) cuando hay corrupción, derroche, gastos superfluos, lujos, sueldos elevadísimos, oficinas de lujo .

Luego de que el lunes pasado el presidente de la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados, Alfonso Ramírez Cuéllar (Morena), dijo que habrá una recaudación menor, incluso en 2020, y de que propuso una vez más reinstaurar el cobro por posesión de vehículos, el mandatario respondió este martes: No vamos a aumentar impuestos y no va a haber tenencia .

La recaudación tributaria alcanza para financiar el gasto público y no se requiere generalizar el cobro de la tenencia vehicular ni una reforma fiscal que incremente o cree impuestos, manifestó ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y nos va a alcanzar , aseguró.

Salazar Lomelín y Del Valle colaboran para destrabar el problema de los gasoductos, porque es importante no sólo que se revisen los contratos y sean justas las utilidades que obtengan quienes construyeron esos gasoductos; que no se quiera medrar, que no se afecte la hacienda pública; también, que podamos contar con gas para el desarrollo del país , expresó.

Resaltó que el sector privado invierte para lograr el crecimiento del país y que la política económica no depende sólo de las grandes inversiones empresariales.

Explicó que el plan de desarrollo de su gobierno se basa en cuatro elementos fundamentales: reactivación de la economía popular; remesas, que se calculan en 35 mil millones para este año; programas de apoyo social, y proyectos estratégicos, como Tren Maya, aeropuerto de Santa Lucía y refinería en Dos Bocas.

Hay confianza en los empresarios, subrayó, “quienes nos están ayudando. Pero insistió en la importancia de que el Estado asuma su papel de promotor del desarrollo.