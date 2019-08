Agencias

Periódico La Jornada

Miércoles 21 de agosto de 2019, p. a11

Guadalajara, Jal., Tomás Boy, técnico del Guadalajara, consideró que el video asistente arbitral (VAR) ha presionado a los silbantes de la Liga Mx al momento de tomar decisiones sobre el terreno de juego.

De verdad siento que el árbitro está muy presionado con el VAR y no dirige, hay una jugada (en el duelo ante León) que él marca, pero el abanderado no, da la impresión que él no toma las decisiones. El VAR los tiene presionados , declaró este martes en conferencia de prensa.

Afirmó que a medida que entiendan que esto es una ayuda, van a poder dirigir más tranquilos, a muchos se ve que no les gusta. Uno se acaba de retirar. Esto pasa y la presión ha hecho presa de algunos .

Recordó que en varias ocasiones se mencionó que “esta herramienta había ayudado a las Chivas y este partido (con León) se presenta atípico, cuatro decisiones y hubo otra que no pusieron.