el 10 al 15 de agosto el subcomandante Galeano publicó varios textos para reafirmar la postura crítica del EZLN en torno a la autodenominada Cuarta Transformación, sus políticas, programas y megaproyectos vistos desde el impacto a los pueblos indígenas, y cuidando el deslinde con la derecha aparentemente opositora y sus sectores realmente beneficiarios. Todo ello ubicado en la crisis económica mundial que se está apuntando. Sería importante que se respondiera con argumentos; sin embargo, no parecen proclives a ese intercambio. El telón de fondo de los textos referidos, se inscribe en lo que se denominó la reaparición de los pueblos zapatistas. Justamente el pasado 17 de agosto el subcomandante insurgente Moisés dio a conocer el importante avance organizativo del EZLN: “Nombramos los nuevos centros de resistencia autónoma y rebeldía zapatista (Crarez). En la mayoría de los casos, estos centros serán también sede de caracoles, juntas de buen gobierno y municipios autónomos rebeldes zapatistas (Marez). Ahora serán 12 caracoles con sus juntas de buen gobierno”.

Los municipios oficiales de Chiapas con nuevas zonas zapatistas son Ocosingo, San Cristóbal de las Casas, Chilón, Tila, Amatenango del Valle, Motozintla y Chicomuselo. Son 11 centros nuevos, más los cinco caracoles originales, 16. Además los municipios autónomos originales, que son 27, total de centros zapatistas son 43.