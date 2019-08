Azamar Alonso explicó que esta diferencia en los datos se debe a las metodologías empleadas en cada estado y a que no siempre este tipo de agresión es considerada de género en los códigos penales, además de que el marco de actuación oficial suele ser deficiente.

Lamentó que a pesar de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos recomendó hace 10 años aplicar a todos estos casos los protocolos internacionales de protección a ese sector de la población, todavía permanecen sesgos en las investigaciones en al menos 13 estados del país.