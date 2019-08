Néstor Jiménez y Enrique Méndez

Periódico La Jornada

Martes 20 de agosto de 2019, p. 6

El presidente Andrés Manuel López Obrador recalcó que en su gobierno no hay consignas contra nadie ni venganzas. Al referirse a la detención y posterior liberación en Argentina por presunta defraudación fiscal del empresario Carlos Ahumada, vinculado con Rosario Robles –ex titular de la Sedatu y Sedesol que se mantiene detenida y bajo proceso por presuntos desvíos millonarios– recalcó que quienes nos hicieron daño deben ser tratados con respeto y sin represalias.

Ayer, el Presidente defendió los resultados de las conferencias matutinas y sostuvo que no es una simulación; además, dijo que podría haber un nuevo ahorro en el gasto de publicidad en prensa. También sostuvo que los hackeos, como el ocurrido la semana pasada en la cuenta de la Fiscalía de Jalisco, son parte de una estrategia universal que se da en todas partes.

El jefe del Ejecutivo federal fue cuestionado sobre la detención de Ahumada. Al señalar que no deben utilizarse las instituciones para afectar a nadie, sostuvo que no tiene por qué haber parcialidad o represalias , recordó que el empresario argentino afirmó en su momento haber llegado a un acuerdo con el ex presidente Carlos Salinas de Gortari y con el panista Diego Fernández de Cevallos para perjudicarme. Esto no es una invención. Sin embargo, yo no tengo ningún propósito de vengarme de nadie, ni de Salinas .

Tras definir nuevamente al ex presidente priísta como el padre de la desigualdad moderna , insistió que no hay rencores ni venganzas.