Víctor Ballinas

Periódico La Jornada

Martes 20 de agosto de 2019, p. 4

El presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, inauguró en la vieja casona de Xicoténcatl los trabajos de la tercera Reunión Plenaria del Grupo Parlamentario del tricolor en la Cámara de Senadores, en donde refrendó el compromiso de los militantes del partido en momentos de unidad, de compromiso y de trabajo.

Ante los integrantes de su bancada aseguró que se confeccionará una agenda legislativa moderna, de vanguardia y progresista, que incluya temas de interés nacional como la inseguridad, la falta de crecimiento o la pérdida de empleo, entre otros.

El dirigente nacional del tricolor resaltó que los priístas, unidos, trabajarán juntos para dar un debate claro y de frente, y advirtió: lo que el gobierno federal puede esperar de nosotros es un partido opositor firme, crítico, combativo, constructivo por este país, con orgullo, pero, sobre todo, con mucha categoría política , puntualizó.