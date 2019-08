Enrique Méndez

Periódico La Jornada

Martes 20 de agosto de 2019, p. 4

Porfirio Muñoz Ledo afirmó que no existe ninguna disposición para que la bancada del PAN asuma la presidencia de la mesa directiva de la Cámara de Diputados a partir de septiembre y, respecto de su posible relección, sostuvo: Si tengo mayoría, seré presidente, no me queda de otra .

Muñoz Ledo, quien reapareció ayer después de una intervención quirúrgica de vesícula, rechazó que la iniciativa de la vicepresidenta de la cámara, Dolores Padierna, para que Morena se quede con ese cargo los tres años de la Legislatura, sea una reforma a la medida. Es la ley de las mayorías, la ley de la democracia , dijo.

–¿Le gustaría relegirse? –se le preguntó, después de asistir a una reunión con alcaldes.

–No es de gustos. De gustos son los helados.

–¿Buscará relegirse? –se insistió.

–Yo no busco nada, sino cumplir con mi trabajo.