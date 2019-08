Víctor Ballinas

Periódico La Jornada

Martes 20 de agosto de 2019, p. 4

Martí Batres, presidente del Senado, al conocer los resultados de la elección para dirigir ese órgano legislativo, que no le favorecieron, en conferencia de prensa pidió la renuncia de Ricardo Monreal a la coordinación de la bancada y lo acusó de dividirla, al impulsar una votación que culminó en un proceso irregular, inequitativo, lleno de trampas, fraudulento .

Descalificó la elección de la bancada de Morena, porque se convocó a votar sólo a ese grupo parlamentario, eso dice la convocatoria, que él firmó, ahí están las bases. Él la difundió y sin embargo, de último momento se dejó votar a las integrantes de Encuentro Social (cinco en total) .

Batres cuestionó: No me opongo a que hayan participado las senadoras del PES, son aliadas de nuestro movimiento. Pero me pregunto, ¿y por qué no participaron los integrantes del Patido del Trabajo? Son aliados de nuestro movimiento. ¿Por qué no se permitió votar a los senadores del PT? Debió habérseles convocado a ambos grupos y no realizar una maniobra de último momento .