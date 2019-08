L

o sucedido el viernes pasado en la avenida de Los Insurgentes y en una porción de Reforma tendrá que ser analizado, desde varios puntos de vista, por más que esto moleste al gobierno de la ciudad o a los grupos feministas.

Primero se tiene que destacar que el último soporte que le quedaba al gobierno sobre seguridad, ese que nos traería mayor tranquilidad a las calles, se derrumbó. Omar García Harfuch, el cerebro contra el crimen que no hace mucho adquirió la procuraduría capitalina, no supo qué hacer ante un movimiento que hablaba de su violencia un día tras otro.

García Harfuch, como la mitad de los habitantes de la ciudad, o más, sabíamos que la protesta legítima de algunos colectivos de mujeres serían aprovechados por organizaciones, no necesariamente feministas, para crear el clima que requiere la derecha para atacar, de cualquier forma, al gobierno citadino.

Por eso la labor de inteligencia que debió realizar la oficina de inteligencia de la PGJCDMX era vital. Desde la primera marcha que se convocó por ahí de la mitad de la semana, las mujeres que no se conformaban con las consignas y la exigencia de justicia hicieron destrozos, algunas se llamaron a sí mismas feminazis y mostraron que serían capaces de escalar su manifestación violenta.

Lo dijeron todos los medios, las redes sociales lo comentaron, la amenaza era, entonces, palpable. De que iba a suceder, iba a suceder. El hombre encargado de la inteligencia en la procuraduría en una de esas hasta lo sabía. Y no, no se trataba de reprimir, seguramente García Harfuch sabe cómo se previenen ese tipo de actos, pero no se hizo nada y la furia estalló.

Detrás de la furia, las condenas, las disculpas, pero sobre todo la conciencia clara de que esto sólo sirvió para que, por ejemplo, el PAN lance ataques tomando como ariete lo que siempre, sexenio tras sexenio, repudió: las protestas callejeras.