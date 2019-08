▲ Al iniciar operaciones ayer, el dólar se cotizaba en 18.30 pesos a la compra y en 19.60 pesos a la venta en algunas sucursales bancarias de la Ciudad de Mexico; no obstante, al cierre de la jornada algunas instituciones ofrecieron la divisa verde hasta en 20.25 unidades (Bancomer). Foto María Luisa Severiano

Adicionalmente, en el periodo de referencia los ingresos propios de los organismos y empresas productivas del Estado resultaron 80 mil 500 millones de pesos (12.2 por ciento) inferiores a lo programado. La menor captación estuvo asociada a los ingresos propios de Pemex y la Comisión Federal de Electricidad, pues fueron menores en 79 mil 500 y 14 mil 700 millones, respectivamente, reducción que no alcanzó a ser compensada con los ingresos adicionales del IMSS y el Issste, que sumaron 13 mil 700 millones. De enero a junio obtuvieron 43.2 por ciento de los ingresos anuales aprobados.

En igual lapso, los ingresos del gobierno federal aumentaron 12 mil 100 millones de pesos (0.6 por ciento) respecto de la cifra programada. Este comportamiento derivó del aumento en la captación de ingresos no tributarios por 51 mil 300 millones, lo que compensó la caída de los ingresos tributarios, sobre todo del impuesto al valor agregado (IVA),que bajó 16 mil 400 millones. Respecto de la captación de un año atrás, se registró un aumento real de 1.7 por ciento. Así, los ingresos obtenidos entre enero y junio pasados representaron 51.7 por ciento del total aprobado para 2019.

Al 8 de agosto el precio promedio ponderado de la mezcla mexicana de exportación se ubicó en 48.97 dólares por barril, menor en 5.39 dólares (9.92 por ciento) respecto de cierre de la semana previa (ayer cerró en 49.76 dólares). En el mismo periodo semanal, en los mercados internacionales, el precio barril petrolero tipo Brent cerró en 57.38 dólares, caída de 3.89 dólares (6.35 por ciento); el marcador WTI se situó en 52.54 dólares, un descenso de 4.87 por ciento).

Sin pertenecer al renglón de ingresos públicos, las remesas familiares constituyen uno de los pilares de la economía mexicana, y en este sentido en junio pasado reportaron 3 mil 119 millones de dólares, monto menor en 0.7 por ciento al de igual lapso de 2018. En junio se contabilizaron 9 millones 292 mil operaciones por envíos.

El valor promedio de los envíos se ubicó en 336 dólares, un descenso de 2.3 por ciento comparado con junio de 2018 (343 dólares). Las remesas familiares, acumuladas en los primeros seis meses del año, sumaron en total 16 mil 846 millones de dólares, monto superior en 3.7 por ciento al del mismo periodo de 2018.

Otro elemento aportado por el CEFP se refiere a las reservas internacionales, que al 2 de agosto reportaron saldo de 179 mil 397.3 millonesde dólares, un aumento de 476.4 millones respecto del registro al 26 de julio, de tal modo que acumulan un incremento de 4 mil 604.3 millones en lo que va del año.

No importa el color que porten ni el partido al que pertenezcan: lo voraz no se les quita. De plano no abonan, y ser grillo cecehachero es su marca indeleble, sean chilangos o zacatecanos.

