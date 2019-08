P

or fin la oposición abrió un hueco debajo de la línea de flotación a Morena. Curiosamente, el golpe no vino del prianismo, sino que se incubó y asestó desde el interior del propio Morena. Ricardo Monreal consiguió desbancar a Martí Batres e imponer a la senadora morenista Mónica Fernández Balboa como futura presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara alta. Fue una votación muy cerrada. Escribió Martí: “El senador @RicardoMonrealA ensució el proceso interno del grupo parlamentario de #Morena a lo largo de todas estas semanas y con una maniobra de último momento al dejar votar a legisladores que no eran de #Morena”. Se refiere, en otro tuit, a gente del PES. Por su lado, la presidenta del partido, Yeidckol Polevnsky, dio la razón a Batres: Es vergonzoso que en #Morena #Senado se hagan maniobras para que en una reunión interna del Grupo Parlamentario de #Morena llamen a votar al PES y no llamen a votar al PT . En realidad el problema no comenzó ayer sino en agosto de 2017, cuando Claudia Sheinbaum salió ganadora de una evaluación para elegir al candidato a gobierno de la Ciudad de México. Monreal, que competía con ella, se inconformó y amenazó con lanzarse como candidato de otro partido. Fue necesario darle la posición de jefe de Morena en el Senado para calmarlo. La pregunta es: ¿con qué lo calmarán cuando pida ser candidato a la Presidencia?

El partido de los analistas ha venido anunciando –casi deseando– que la economía de México caiga en recesión. Hay que ver cuántos de ellos trabajaron antes en la Secretaría de Hacienda y en el Banco de México, cuando sus patrones eran Carstens, Videgaray y Meade. Cuento corto: les fallaron los pronósticos. El país que está a un milímetro de caer en recesión es Alemania, la primera economía de Europa. El banco central anticipa que la caída de las exportaciones la empujará a una recesión. El Bundesbank –equivalente a nuestro Banxico– dice que la economía alemana permanecerá declinando en el trimestre que termina en septiembre. En el trimestre anterior que terminó en junio cayó a 0.1 por ciento.

El fin de semana centenares de personas marcharon del Palacio de Bellas Artes al Zócalo. Se manifestaron en contra del Poder Judicial. Piden la salida de jueces y ministros corruptos. Corearon consignas contra el ministro Eduardo Medina Mora. A propósito, ha llegado un caso a la oficina del presidente de la Judicatura Federal. La firma de abogados Esquer Ruiz, que está relacionada con posibles irregularidades de magistrados. Banca Mifel designó en 2012 a los abogados para cobrar un adeudo por 160.5 millones de pesos al municipio de Cuernavaca. El bufete, dicen sus representantes, ganó el caso al municipio en primera y segunda instancias, pero a pesar de ello, no ha podido cobrar sus honorarios, ya que se ha encontrado con decisiones irregulares y razonamientos incompletos por parte de los magistrados que lo están revisando. Se trata de Marco Antonio Rodríguez Barajas, José Rigoberto Dueñas Calderón y María del Carmen Aurora Arroyo Moreno, integrantes del primer tribunal colegiado en materia civil. Están favoreciendo a Banca Mifel y a su director Daniel Becker, afirma el despacho Esquer Ruiz.