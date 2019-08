The Independent, Afp y Reuters

Periódico La Jornada

Martes 20 de agosto de 2019, p. 24

Londres. El primer ministro británico, Boris Johnson, rechazó ayer las llamadas para publicar de inmediato las evaluaciones oficiales sobre el impacto de un Brexit sin acuerdo, después de calificar la posible escasez de alimentos, combustibles y medicamentos de baches en el camino .

Un informe del gobierno filtrado por la prensa advirtió que en caso de una salida de la Unión Europea (UE) sin acuerdo, Reino Unido enfrentará una escasez generalizada, una posible recesión y meses de caos en los puertos.

No digo que no habrá baches en el camino, pero si todos se lo proponen, no tengo ninguna duda de que estaremos preparados , aseguró Johnson sobre los riesgos de un divorcio de la UE sin acuerdo.

Downing Street declaró que el documento no estaba actualizado y que la planificación se aceleró en las últimas tres semanas. El informe está fechado a principios de este mes, cuando el conservador Johnson ya estaba en el cargo.