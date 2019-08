Ap

Martes 20 de agosto de 2019

Los Ángeles. ¡Los demócratas quieren fronteras abiertas y crimen! Tan peligroso para nuestro país. ¡Pero estamos construyendo un muro grande, hermoso y nuevo! Protegeré a America, ¡los demócratas no saben por dónde empezar!”, tuiteó ayer el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

En respuesta, algunos tuiteros como Edward Hardy respondieron al magnate: “La administración Trump no ha construido ni una sola milla de nuevo muro en áreas en las que previamente no había barrera… Las 51 millas instaladas desde enero de 2017 simplemente remplazaron a las ya existentes… En otras palabras, la administración Trump no está construyendo un muro grande, hermoso y nuevo”.

En tanto, migrantes detenidos en Estados Unidos presentaron ayer una demanda colectiva contra el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), el Departamento de Seguridad Nacional y otras dependencias que resulten responsables, a las cuales les exigen atención y tratamientos médicos, así como facilidades para discapacitados, ya que los están aislando como castigo y les niegan atención médica.