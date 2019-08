El domingo pasado Proactiva Open Arms difundió un video de cuatro migrantes que saltaron del barco para intentar llegar a nado hasta Lampedusa y denunció que ante la situación de incertidumbre, varios de los migrantes intentaron lesionarse y otros amenazaron con suicidarse.

La Comisión Europea (CE) celebró la buena voluntad de España y apremió a los estados miembros y las ONG a encontrar una solución en el plazo más breve para esta embarcación.

Una vez en tierra, la CE aseguró que ya existe un acuerdo alcanzado entre seis países europeos (Alemania, España, Francia, Luxemburgo, Portugal y Rumania) para repartirse a los migrantes.

El gobierno español lamentó no haber recibido una respuesta clara y directa de la ONG, y la vicepresidenta Carmen Calvo cuestionó su conducta. Aseguró que el buque tuvo la oportunidad de dirigirse a Malta al principio de la crisis, pero prefirió tomar rumbo a la isla italiana de Lampedusa, donde se preveía que Salvini impediría el desembarco.

Les hemos ofrecido absolutamente todo porque queremos que esas vidas no corran más riesgo ni más sufrimiento, ¿pero qué nos queda por hacer? , mencionó.

España también desmintió tener un acuerdo con Italia para que el Open Arms desembarcara en Mallorca y acusó a Italia de incumplir la ley .

Por su parte, la ONG expresó que no se trata de aceptar o no. Lo que les hemos dicho es que no podemos garantizar la seguridad de estas personas. Y ya que Italia y España han asumido la responsabilidad, que sean ellos los que tomen las decisiones .

En una entrevista al medio digital eldiario.es, el fundador de Proactiva Open Arms, Oscar Camps, propuso que España enviara un barco a Italia para trasladar a los rescatados, o que flete un avión para trasladarlos desde Lampedusa.

En tanto, unos 108 migrantes y refugiados llegaron por sus propios medios a la isla italiana de Lampedusa en menos de 48 horas, a bordo de tres pateras, informó el diario italiano La Repubblica.