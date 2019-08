Israel Rodríguez

El Banco de México (BdeM) mantendrá su mandato de alcanzar una inflación baja y estable, que son las principales condiciones propicias para que los agentes económicos realicen sus planes de inversión y con ello dinamizar el crecimiento del país, afirmó ayer el gobernador de la institución, Alejandro Díaz de León.

En respuesta a la propuesta del Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, de que el banco central tenga un mandato dual, es decir, mantenga la inflación estable y estimule el crecimiento económico, Díaz de León aseguró: No hay país que pueda propiciar crecimiento de manera sostenida modificando la cantidad de dinero en circulación o el precio del costo de oportunidad del dinero, que son las tasas de interés .

A finales de julio, en una entrevista con Bloomberg, López Obrador declaró: “Soy respetuoso de la autonomía del Banco de México (…) me gustaría que no sólo se ocupara del control de la inflación, sino pensara también en el crecimiento y el equilibrio (…) En el Banco de México están cuidando más la inflación, que no está mal, pero es importante bajar las tasas para alentar el crecimiento”.

Mantener la inflación baja y estable, expresó Díaz de León, es un mandamiento claro y bien definido. La mayoría de los bancos centrales tienen como mandato prioritario la estabilidad de precios. Una institución que buscó ser el común denominador de varios países y definir una disposición actualizada es el Banco Central Europeo, cuyo precepto es de estabilidad con inflación baja y estable .

Rechazó que la baja a la tasa de interés se haya realizado por recomendación del jefe del Ejecutivo, y señaló que las decisiones de política monetaria, en las que se enmarcan las posibles bajas y alzas a la tasa mencionada, dependerán únicamente de las cuestiones económicas internas y externas, con un enfoque de decisión de largo plazo.