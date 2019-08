Agencias

Periódico La Jornada

Martes 20 de agosto de 2019

Turín. El portugués Cristiano Ronaldo se recuperó de la lesión muscular que lo alejó de los dos últimos partidos amistosos que la Juventus disputó previo al inicio de la Serie A italiana. La estrella bianconera regresó a las prácticas este lunes y se le vio trabajando al parejo de sus compañeros, a cinco días del debut de la Ve-cchia Signora ante el Parma. Las molestias musculares quedaron atrás para Cristiano, por lo que el ex ariete del Real Madrid podrá ser elegible en el once titular del técnico italiano Maurizzio Sarri, quien no estuvo en el entrenamiento de ayer, ya que se recupera de una neumonía.