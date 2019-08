‘‘Primero empecé con imágenes sacras que están en el inconsciente colectivo y me encontré no sólo con un estilo propio, sino con una pasión intensa: la figura humana, el ser humano y sus inquietudes; de eso trata mi trabajo, de la representación de un sueño o pesadilla, de una realidad que no existe, una metarrealidad que tengo en alguna parte y coloco en la pintura. Eso es lo que expongo en Venecia.

Hace tres años, el Museo Nacional de la Acuarela Alfredo Guati Rojo, ubicado en Coyoacán, en la Ciudad de México, se negó a exponer la obra After, de Ortiz, por considerarla ‘‘muy fuerte y ofensiva para algunas sensibilidades”.

Es un autorretrato con el autor disfrazado de obispo, acompañado por dos mujeres; una con el torso desnudo, en actitud sensual (La Jornada, 8/3/16).

Al recordar aquella anécdota, opina que ‘‘el arte no se debe mover entre polémicas; no soy amigo del escándalo ni de la publicidad; me interesa el quehcer solitario en el estudio, por eso elegí este trabajo que es superpacífico, no le haces daño a nadie, vives en armonía, es como un viaje sin droga.

‘‘Lo sucedido con aquella acuarela fue un escándalo internacional porque alguien en un museo tomó la decisión, muy humana, de noexhibirla ahí, por el tema, pues habla de sacerdotes que nos sorprenden con sus intensas vidas privadas.

‘‘Sobre ese tema había hecho 10 cuadros y nada había pasado nunca. Suspendí exposiciones porque me pareció que iba a estar rodeado del escándalo, y me jodieron el tema; no volví a trabajarlo, no quiero que me encasillen en ese asunto.”

Exposición en Florida

En septiembre, el pintor tendrá una exposición en Coral Springs, Florida, en el Museo de Arte de Coral Springs, para lo cual está ensimismado en el dibujo, al que considera lo más próximo al ser humano para plasmar una idea, es decir, ‘‘el arte siempre es mental: uno concibe la obra en la cabeza y lo primero que hace es dibujar, trazar pocas líneas y ahí comienza el proceso, ahí está todo. El origen, casi siempre, de toda idea es un dibujo. La pintura, como reina de la imagen y detentadora de la verdad, está muerta, porque la pintura contra el cine, contra la imagen en movimiento, nada tiene que hacer; lo que pasa es que hay quienes todavía disfrutamos bailar con su cadáver.

‘‘Por eso hay pintura en la Bienal de Venecia, no soy el único; hay bastantes pintores y una dosis muy interesante de pintura figurativa, de artistas sudafricanos, coreanos, chinos, principalmente de América, Asia y África, quizá somos los que no tenemos el peso brutal de la historia del arte europeo encima, entonces podemos asumir nuestro quehacer de manera más franca.

‘‘En mi país no hay grandes museos de pintura; como colombianos tenemos que inventarnos la pintura y eso estamos haciendo: no nos apabullan los grandes maestros del pasado, eso es muy bueno porque nos permite pintar sin complejos”, concluye el artista.