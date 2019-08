Sandra Hernández García

Periódico La Jornada

Martes 20 de agosto de 2019, p. 29

Diputados locales iniciarán la renovación del Canal del Congreso de la Ciudad de México.

El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Ricardo Ruiz, manifestó que la salida del periodista continúa en análisis; sin embargo, explicó que el cambio de directivo es parte de la renovación que necesita el canal luego de los problemas financieros y laborales que se vivieron en el primer semestre de este año.

El canal no desaparece, pero tenemos que resolver el tema técnico y jurídico, sobre qué es lo que pasa con el personal y el propio caso del titular. La idea es que cambie el titular. Ya es un ciclo que hay que renovar, lo tenemos que discutir. Creo que hay consenso, pero no quiero aventurar hasta que no lo resolvamos .

Recordó que la transición se debe realizar con base en la nueva ley de radiodifusión, con el objetivo de establecer la ruta para generar un nuevo canal.