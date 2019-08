Enrique Méndez y Néstor Jiménez

Periódico La Jornada

Martes 20 de agosto de 2019, p. 28

El presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró que su gobierno no usará la fuerza pública contra las movilizaciones sociales y, tras respaldar la decisión de la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, de no disolver la protesta de mujeres el viernes anterior, refrendó que le tiene toda la confianza .

Ayer, el mandatario llamó a la ciudadanía a autolimitarse y no afectar el patrimonio cultural de la ciudad, en referencia a los daños infligidos al Ángel de la Independencia que, puedo decir, es producto de un gobierno dictatorial, (pero) es nuestro patrimonio y debemos cuidarlo .

Y preguntó: ¿Qué tiene que ver un movimiento que reivindica una causa justa, en este caso la defensa de las mujeres, con la destrucción? ¿Qué, no lo podemos hacer de manera pacífica? ¿Qué, tiene que ser con violencia? No creo en eso .

En su conferencia de prensa matutina se refirió con amplitud a la protesta de ese día, y sostuvo que él no delega la atención a la violencia contra las mujeres y los feminicidios, porque su principal propósito es garantizar la paz en el país, si bien no respondió si se emitirá una alerta de género nacional.

López Obrador acotó que, de haberse optado por la intervención policiaca contra la manifestación, sus adversarios estarían criticando el autoritarismo de la Presidencia.