Jessica Xantomila

Periódico La Jornada

Lunes 19 de agosto de 2019, p. 33

La maternidad puede ser un freno en el desarrollo profesional y personal, pues las mujeres no cuentan con redes de apoyo y políticas gubernamentales para que el cuidado de los hijos no recaiga sólo en ellas, afirman especialistas.

Para Gabriela García, pedagoga y trabajadora de una organización civil, la crianza de su hijo ha limitado sus proyectos laborales y educativos. Hace tres años, señala, antes de dar a luz, tenía más control de sus tiempos, viajaba frecuentemente por la República por motivos de trabajo o tomaba cursos.

Ahora, aunque continúa en su lugar de trabajo y no ha tenido negación de prestaciones por maternidad, sí ha modificado su manera de laborar. Llega más temprano a la oficina para salir antes y recoger a su hijo en la guardería, no puede viajar tanto porque a pesar del apoyo de su pareja, él no puede hacerse cargo del niño entre semana y no cuenta con otras personas que vean por el menor. Además, para ella hay más carga de trabajo doméstico y de atención a la salud del menor.

En el Informe mundial sobre salarios 2018-2019 ¿qué hay detrás de la brecha salarial de género?, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) afirma que la maternidad conduce a una menor participación de las mujeres en el mercado laboral a que dejen de laborar por un tiempo y a que acepten menores sueldos por acceder a horarios flexibles que les permitan combinar el empleo y el hogar.