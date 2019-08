E

l mundo está girando más despacio: las alarmas que anuncian una posible recesión económica están encendidas. Hasta hace unas semanas el semanario británico The Economist destacaba que, al terminar julio, la economía estadunidense cumpliría 121 meses de crecimiento económico ininterrumpido, lo que bien podría ser considerado la racha más larga desde que se empezó a tener registro.

No obstante, a pesar de que el crecimiento de la economía de Estados Unidos sigue en ruta, el miércoles pasado analistas económicos llamaron la atención, no sin cierto grado de preocupación, sobre la reversión en la curva de rendimiento de los bonos del tesoro estadunidense, lo que significa que las tasas de interés a largo plazo se encuentran por debajo de las de corto plazo, lo cual no augura un buen panorama. A pesar de que en el pasado la inversión en las curvas de rendimiento han sido una señal inequívoca de una recesión económica, hay quienes argumentan que se trata de una nueva normalidad cuya importancia está siendo exagerada. Lo cierto es que en 2019 más de 30 bancos centrales del mundo, a los que recientemente se han sumado la Reserva Federal de Estados Unidos y el Banco de México (BdeM), han recortado sus tasas de interés, y que el comercio global está condicionado por las diversas disputas comerciales que ha emprendido el gobierno de Estados Unidos.

Todo parece indicar que la alta oferta de dinero propiciada por la flexibilización cuantitativa emprendida por la Reserva Federal de Estados Unidos y el Banco Central Europeo, destinada en buena parte a la recompra de activos financieros, ha sido poco efectiva para detonar la inversión productiva. Hoy, a este problema se suma el hecho de que las disputas comerciales que el presidente de Estados Unidos ha emprendido con varios países del orbe, ha contribuido a generar incertidumbre en la cadena de suministro global, desincentivando la inversión y multiplicando la vola-tilidad de los mercados financieros, apresurándonos hacia una recesión. La gran interrogante que se abre a partir de esta realidad financiera global es aterradora: si la realidad política de polarización y el resurgimiento de grupos racistas, supremacistas y de ultra derecha, emerge con claridad a partir de la crisis financiera de 2008, cuáles serán las consecuencias en la próxima década a nivel social y político, de un mundo creciendo menos, generando menos empleos, repartiendo menos riqueza. El planeta y la historia contemporánea no han experimentado un cruce de bajo crecimiento, nacionalismos reditados y acceso a la tecnología y nuevas formas de interacción social como el que hoy prevalece.