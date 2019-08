El discurso del gobernador de Campeche con licencia también permitió marcar distancia entre sus antecesores, de los grupos de poder priísta, así como de la corrupción de los ex gobernadores, e incluso para advertir que no se pueden asumir los costos de quienes tomaron decisiones equivocadas , pero tampoco solapará a nadie .

En la 47 sesión extraordinaria del Consejo Político Nacional (CPN) en la que reaparecieron ex funcionarios del gobierno de Enrique Peña Nieto, Moreno Cárdenas, quien se definió 100 por ciento priísta, también respondió a las críticas que lo ubican cerca del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Afirmó que, en la relación con el gobierno, el diálogo será público y no habrá acuerdos en lo oscurito y sostuvo que si bien serán oposición técnicamente útil , el gobierno y Morena se van a topar con un PRI firme y claro de convicciones .

La militancia liberó al Partido Revolucionario Institucional (PRI) de la nomenclatura que lo tenía secuestrado , afirmó Alejandro Moreno Cárdenas, quien al asumir la dirigencia nacional del tricolor acotó que por primera vez ese instituto no recibirá instrucciones de nadie y tampoco admitirá vendettas políticas.

También sostuvo que él y Carolina Viggiano Austria llegan a la presidencia y la secretaría general, sin compromisos y que una de sus metas es recuperar el truncado proyecto de Luis Donaldo Colosio.

Por eso no vengo aquí con un discurso atado a nada y a nadie... somos una dirigencia libre en mucho tiempo, pues llegamos sin amarres y sin deudas políticas; legitimada por más de un millón 600 mil votos y no por la designación desde los grupos del poder, con el mérito de construirse de abajo hacia arriba, con el respaldo de cientos de miles de priístas y no de un solo grupo .

Ubicó ese origen como una fortaleza e insistió: no le debemos nada a nadie... nuestra única deuda es con nosotros, y con esta legitimidad nos plantaremos con libertad, dignidad, fortaleza y carácter, ante quienes detentan el poder .

Moreno Cárdenas afirmó que, para regresar al gobierno federal, porque ser oposición es coyuntural , el PRI necesita activistas por convicción y no por remuneración , otorgar las candidaturas que se ganen con la cultura del esfuerzo y no en los pasillos. Nunca más un partido sin militancia, ni una militancia sin dirigencia , ofreció. Tal declaración derivó en exclamaciones desde las tribunas del auditorio Plutarco Elías Calles de la sede nacional: “¡Alito, Alito..!”