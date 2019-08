Gustavo Castillo García

Periódico La Jornada

Lunes 19 de agosto de 2019, p. 8

La disputa ya no es sólo por el control de los lugares de cultivo, distribución y rutas para el trasiego de drogas, el cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) ha emprendido una confrontación directa con algunas de sus células y con el cártel de Sinaloa por el control de las tomas clandestinas y el robo de combustible en Jalisco, Guanajuato, Michoacán, Colima y Nayarit, entidades en las que durante esta administración se han registrado 4 mil 438 homicidios dolosos y en los que 69 por ciento se cometieron con armas de fuego, pero no son investigados por la Fiscalía General de la República (FGR).

Los municipios de Tlajomulco de Zúñiga, El Salto, Tonalá, Tlaquepaque, Zapopan y Guadalajara, en Jalisco, así como Abasolo, San Francisco del Rincón, Salamanca, Irapuato, Guanajuato, Apaseo El Grande y Celaya, en Guanajuato, están considerados por autoridades federales como los principales centros de operación del CJNG, organización que dirige Nemesio Oseguera Cervantes, y uno de sus rivales más violentos y poderosos es el grupo conocido como el cártel de Santa Rosa de Lima, encabezado por José Antonio Yépez, El Marro.

Mientras tanto, en Michoacán la confrontación del CJNG no sólo es contra Juan José Farías Álvarez, El Abuelo, un ex líder de las autodefensas en Tepalcatepec e identificado como ex jefe de célula del grupo de Oseguera. En la zona de Tierra Caliente y municipios aledaños pelea plazas donde se han localizado un gran número de laboratorios para producir drogas sintéticas que operan Los Viagras, que dirigen los hermanos Sierra Santana, organización a la que supuestamente pertenecían las 19 personas que fueron ejecutadas los primeros días de este mes y cuyos cadáveres aparecieron en el municipio de Uruapan.

De acuerdo con información obtenida de funcionarios federales, en el estadp de Jalisco, uno de los principales puntos de operación del CJNG es Tlajomulco de Zúñiga, el cual es considerado un municipio estratégico por su ubicación geográfica, ya que conecta a la zona de Chapala y Manzanillo, dos puntos importantes para la distribución de químicos usados en la elaboración de drogas sintéticas hacia Michoacán, Jalisco y Sinaloa.