Eduardo Murillo

Periódico La Jornada

Lunes 19 de agosto de 2019, p. 7

Luego de pasar menos de 48 horas en prisión, el empresario Carlos Ahumada Kurtz fue liberado la madrugada del domingo.

La vocera de la Policía Federal de Argentina, Jennifer Di Serio, afirmó en entrevista telefónica: Igual hicimos consulta y según el secretario del juzgado sí fue excarcelado. Lo que no sé es ni a qué hora ni cuándo, si iba con fianza; no tengo la menor idea, hay que consultar al juzgado pertinente. Lo que sí me confirmaron es que fue excarcelado .

La FGR continuará con proceso de extradición

Fuentes federales confirmaron que el empresario salió de la penitenciaría, pero aseguraron que quedó sujeto a medidas cautelares consistentes en una fianza, cuyo monto no se especificó, además de que su pasaporte fue retenido. También se informó que pese a esta liberación la Fiscalía General de la República (FGR) continuará con el proceso para solicitar su extradición a México.

Ahumada Kurtz fue detenido el viernes pasado en el aeropuerto internacional Jorge Newbery de Buenos Aires, al cumplimentar una ficha roja de la Interpol a petición de la FGR.