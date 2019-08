También, al refrendar que nunca utilizará al Ejército y la Marina para reprimir al pueblo, pidió no ver a los soldados con malos ojos, porque “me están apoyando, no saben cuánto. Si no fuese por las secretarías de Defensa y de Marina, ¿cómo enfrentaría yo al huachicol y a todas las bandas que quieren apoderarse de nuestro país?”

Señaló que los grandes negocios, las grandes transas tuvieron el visto bueno del jefe del Ejecutivo en su momento. Nada de que él no se entera, el presidente de México sabe todo lo que está sucediendo, tiene todos los elementos, toda la información. Si arriba no hay corrupción, si el presidente es honesto, abajo tiene que haber honestidad; ese es el ejemplo que vamos a dejar establecido .

El sábado lo hicieron pobladores de San Pedro y San Pablo Ayutla Mixe cuando regresaba de San Ildefonso Villa para exigir la resolución de problemas de agua por un conflicto agrario con Tamazulápam. López Obrador les aseguró que el gobernador Alejandro Murat –quien viajaba con él– los atenderá y en caso de que no haya solución acudirá la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero.

Ayer en Tlacolula un grupo de ex trabajadores del Seguro Popular y del programa Prospera que fueron despedidos le exigieron ser recontratados, mientras personal y padres de familia de la preparatoria número uno de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca demandaron la reconstrucción del plantel, que fue demolido por los daños que sufrió en los sismos de septiembre de 2017.

El Presidente narró que antes de llegar a Miahuatlán lo detuvieron para que constatara un centro de salud abandonado desde hace 10 años. Me están parando en todo el camino, no bajo de la camioneta porque si voy a cada pueblo en donde no hay un programa o donde no está programado que yo esté, pues no llego nunca a mi destino, y claro que hay problemas de todo tipo .

Prometió saciar el hambre y la sed de justicia –parafraseando a Francisco I. Madero–, pero lo tenemos que hacer de manera organizada... estoy atendiendo todo .