anto se enredó Claudia Sheinbaum en fijar su posicionamiento respecto a las protestas en la Ciudad de México por la violencia contra mujeres y por la desatención institucional a la gravedad del tema, que este domingo terminó reconociendo de manera indirecta lo insostenible de sus posturas, al anunciar que la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México no abrirá carpetas de investigación por los delitos que se hubieran cometido en edificios públicos, propiedades del Metrobús y monumentos como el Ángel de la Independencia ni contra activistas o quienes arrojaron diamantina rosa al secretario de Seguridad Ciudadana, pues aseguró, no se va a criminalizar la protesta social . La acción penal sólo se concentrará, según este giro de la jefa de Gobierno de la capital del país, en las agresiones contra periodistas.

El mismo viernes de la más violenta de las protestas de mujeres, Sheinbaum había tuiteado a las 9.16 pm: Sobre la manifestifestación (sic) del día de hoy, esta es nuestra postura . Y añadió la imagen de un comunicado de prensa en el que aseguraba: en el caso de las agresiones directas a periodistas, personas y las graves afectaciones a los edificios públicos, se han iniciado por parte de la Procuraduría General de Justicia las carpetas de investigación correspondientes y no habrá impunidad . En menos de 48 horas la postura cambió de manera notable.

En ese mismo comunicado del viernes, Sheinbaum insistía en el uso del término legitimidad , al igual que el sábado, cuando tuiteó que estaba preparando diversas reuniones con organizaciones de mujeres que luchan legítimamente contra la violencia de género . Es decir, la ex jefa delegacional en Tlalpan insistía en determinar, a su saber y entender, cuáles son las manifestaciones legítimas y, por tanto, cuáles serían susceptibles de ser atendidas.