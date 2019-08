B

ajó la principal tasa de interés del Banco de México, después de moverse sólo hacia arriba los pasados cinco años. Bajó un chirrín: de 8.25 a 8 por ciento, un cuarto de punto. La teoría económica dice que cuando los bancos centrales disminuyen el costo del dinero, debería tener como efecto que los bancos comerciales también bajen su tasa de interés. Tal vez eso sucede en otros países del mundo, porque aquí no se movieron. (Caso insólito: el Nordea Bank Abp, de Dinamarca, está ofreciendo a su clientela préstamos hipotecarios a sólo 0.5 % anual. Vean en su banco, incluso en Infonavit y Fovissste, cómo andan las tasas aquí.) Ahora algunos expertos dicen que el recorte del BdeM fue demasiado pequeño para que se sientan sus efectos. Además, argumentan, la mayor parte de la población no está bancarizada, es decir, no tiene una cuenta de crédito o de nómina, por lo que tampoco sentirá los beneficios. Si así están las cosas, habrá que seguir bajando la tasa hasta que se sientan sus buenos efectos en los consumidores.

Defensoría del Pueblo

Una iniciativa que comenzará a hacer mucho ruido después del primer Informe de gobierno de López Obrador es la que promueven las representaciones de Morena y el PT en el Congreso de la Unión para crear la Defensoría del Pueblo. Será un organismo nacional de protección a los derechos humanos. El proyecto dice que la Defensoría formulará recomendaciones públicas, vinculatorias, denuncias y quejas ante las autoridades respectivas . Todo servidor público está obligado a responder las recomendaciones. ¿Y la Comisión Nacional de Derechos Humanos? Pasaría a la historia.

Ombudsman social

Asunto: el presupuesto de la partidocracia

Recibí la siguiente nota del coordinador nacional de Comunicación Social del Instituto Nacional Electoral (INE), Rubén Álvarez Mendiola: “Respecto del contenido de tu columna Dinero, publicada en la edición del jueves 15 de agosto en La Jornada, en la que señalas: ‘¿Estarán pensando los consejeros del INE en una improbable 5T, en la que se revierta la política de austeridad y anticorrupción que la 4T ha convertido en norma constitucional? Desafiando el descontento ciudadano, el Consejo General aprobó destinar 5 mil 239 millones de pesos para el financiamiento de siete partidos políticos para 2020’, me permito hacer las siguientes aclaraciones: el presupuesto que cada año se entrega a los partidos no lo define el INE. Se define a partir de una fórmula aprobada por los partidos políticos y establecida en la Constitución (artículo 41, párrafo segundo, base II), y cualquier modificación en la misma es materia de una reforma constitucional, lo cual no es atribución del INE, sino del Poder Legislativo.“La fórmula está determinada por la multiplicación del corte a finales de julio del año de que se trate, del número de ciudadanos inscritos en el padrón electoral, por un porcentaje (65%) de la Unidad de Medida de Actualización (UMA), por tanto, el Consejo General aprueba una operación matemática sin aspectos de subjetividad.