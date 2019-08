Me parece grotesca, desvergonzada, cínica y muy corrupta la propuesta de pedir dinero, materiales y comida, si no son trabajadores voluntarios.

Ésta debía ser expedita, pero transcurrió más de una semana sin respuesta y he escrito el lunes 22 de julio y tres veces más a ese correo esperando más de un mes la validación y ya casi se termina el plazo que dieron. Los teléfonos de la página de Internet son del Órgano de Control Interno, adonde el 9 de agosto, tras esperar una hora, hablé con alguien que me pidió que enviara la factura; a las 12:06 de ese día respondió que esperara la actualización de datos, lo cual al 18 de agosto no han hecho. Es exasperante cómo por burocratismo no puedo concluir un trámite. Yo, que cumplí mis obligaciones fiscales, ¿tendré que pagar por placas nuevas?

Óscar Manuel López Reyes

Invitaciones

Conferencia-debate sobre el nuevo proyecto de nación

El Colectivo Morena Chilangos (Comochi) invita a la conferencia-debate Situación política de Morena, perspectivas en el nuevo proyecto de nación, que presidirá y conducirá el maestro, luchador social y columnista del periódico digital SDP Jesús Sosa Castro, mañana a las 18 horas, en el Albergue del Arte, en Alberto Zamora número 32, colonia Villa Coyoacán. Araceli Vázquez, Clara Robledo, Ezequiel Cortés, Esperanza de Huete, Frida Sánchez, Francisco Pérez, Guadalupe López, Hugo Sánchez, Lourdes Cortés, Lucía Cornejo, Rolando Carrasco, Rosa Elena Lira y Servando Tapia

Foro en Edomex en pro de la naturaleza

Se invita al foro para la creación de los derechos de la naturaleza en la Constitución Política de estado de México y su ley reglamentaria. Habrá tres mesas de panelistas en el salón Benito Juárez del Palacio Legislativo de esa entidad, ubicado en calle Hidalgo sin número, Toluca, Centro, en el estado de México. La invitación es para hoy de las 9:30 a las 16 horas. Coordinador Max Agustín Correa Hernández