Ap

Periódico La Jornada

Lunes 19 de agosto de 2019, p. 25

Bogotá. Estados Unidos entabló comunicaciones secretas con el líder de la Asamblea Constituyente de Venezuela, Diosdado Cabello, mientras funcionarios cercanos al presidente Nicolás Maduro tratan de obtener garantías de que no sufrirán represalias si ceden a las crecientes exigencias para que deje el poder, informó un alto funcionario gubernamental a la agencia de noticias The Associated Press. Al cierre de esta edición el reporte no había sido confirmado ni desmentido por Cabello, quien según este reporte se reunió el mes pasado en Caracas con una persona que está en contacto con el gobierno del presidente Donald Trump. Se organiza una segunda reunión. La agencia no reveló el nombre de su fuente.