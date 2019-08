En el poblado El Edén, en la zona más alta, se produce café que puede competir en el extranjero.

El presidente Andrés Manuel López Obrador se olvidó del sector. Queremos que nos den el dinero en tiempo y forma. No tiene caso renovar cafetales en octubre, cuando las lluvias se fueron , reprochó Sánchez Cruz.

La semana pasada, en una reunión de cafetaleros de la Costa Grande y la Montaña en Acapulco, se acordó impulsar un movimiento nacional en apoyo a este cultivo.

Yo no culpo a López Obrador. Se ve que él quiere apoyar al campo, pero no le ayuda la gente que tiene. Si no pone orden, nos vamos a movilizar. No queremos estar así seis años más , concluyó.

En manos del viejo régimen

Los cafetaleros de Atoyac de Álvarez denunciaron que el Consejo Estatal del Café de Guerrero no funciona, pues son operadores políticos del viejo régimen, y el actual coordinador, Erasto Cano, lleva seis años, pero no hace nada , dijo un productor que pidió anonimato.

Aseguraron que el delegado del gobierno federal en la entidad, Pablo Amílcar Sandoval, no hace nada. Si vamos a las dependencias constatamos que están vacías, que no están funcionando , señaló.

Los cafetaleros invitaron a López Obrador que venga y conozca la situación. Que empiece a bajar el gobierno a la entidad, a las regiones y a los municipios .