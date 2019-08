Sergio Ocampo Arista

Corresponsal

Periódico La Jornada

Lunes 19 de agosto de 2019, p. 27

Atoyac de Álvarez, Gro., Productores de café de este municipio de la Costa Grande de Guerrero pidieron al presidente Andrés Manuel López Obrador que cumpla con lo prometido en su Proyecto Alternativo de Nación: impulsar una política de Estado para que valga el grano ; crear un instituto del ramo y un sistema de financiamiento y crédito.

Lamentaron que apoye a la trasnacional Nestlé y que haya entregado 100 millones de dólares a los caficultores de Honduras y El Salvador, pues se olvidó de los mexicanos .

La semana pasada en Acapulco, productores de las regiones de la Costa Grande y la Montaña acordaron realizar una movilización nacional para exigir al gobierno federal que apoye a los productores de café.

En entrevista, los cafetaleros Arturo García Jiménez, de la Red de Agricultores Sustentables Autogestivos; Julio Flores, del Combinado Agroindustrial de la Costa de Guerrero; Miguel Llanes, comisario ejidal de Río Santiago; Jesús Martínez, de San Vicente de Jesús; Ubaldo Sánchez, de El Paraíso; Silvestre Castro, de El Porvenir-Limón, así como los productores Lucio Mesino y Eduardo Durán Reyes, coincidieron en que a López Obrador se le olvidó el café .

En la cabecera municipal de Atoyac, García Jiménez, también coordinador en Guerrero del Movimiento Campesino Plan de Ayala Siglo XXI, explicó la situación de los productores locales de café, principalmente en la Costa Grande: “El mercado está la baja. En la Bolsa de Nueva York se cotiza a entre 85 y 90 dólares por 100 libras, cuando antes estaba arriba de 150 dólares. Ya no es redituable.

“Si hoy quisiéramos cosechar no saldrían ni los costos del corte. Por si fuera poco, la organización de los productores también está a la baja. Durante los gobiernos de (Vicente) Fox y (Felipe) Calderón no hubo apoyo a la caficultura; se apoyó la producción de café robusta, un café inferior que usa Nestlé para sus productos solubles.

Al final se apoyó con 2 mil 300 pesos al año a cada productor. El padrón en Guerrero es de 24 mil; en la Costa Grande somos unos 6 mil y en La Montaña son más, pero con poca superficie , detalló.

García Jiménez recordó que con Enrique Peña Nieto, en 2016 se impulsó el Programa Integral de Apoyo a la Caficultura (PEAC) para sembrar 3 mil 333 plantas por hectárea; luego dijeron que sólo serían mil, y en lugar de entregar 5 mil pesos, apenas dieron 2 mil 500. Al final terminamos con 500 plantas por hectárea .

La entonces Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, agregó, sólo benefició a los proveedores. En ese entonces se destinaron a Guerrero 100 millones de pesos, pero los proveedores se quedaron con 40 millones por insumos y material de viveros. Además, el dinero llegó tarde. Entregaron las plantas cuando ya no llovía y los insumos no se utilizaron. En resumen, a Guerrero no llegó más que 10 por ciento de lo prometido .